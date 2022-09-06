Правительство утвердило критерии для потенциальных покупателей доли «Сахалина-2»

В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Однако сегодня стало известно об отказе Shell от участия в новом операторе.