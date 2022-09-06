Правительство утвердило критерии для потенциальных покупателей доли «Сахалина-2»
Так, потенциальный покупатель должен соответствовать следующим критериям:
реализует проект по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 млн тонн в год и суммарным накопленным объемом производства не менее 40 млн тонн;
обладает опытом эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 млн тонн;
входит в группу лиц с юридическим лицом, обладающим опытом международной торговли сжиженным природным газом с суммарным накопленным объемом продаж не менее 40 млн тонн и имеющим договоры поставки сжиженного природного газа со сроком действия более 5 лет.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Однако сегодня стало известно об отказе Shell от участия в новом операторе.
В конце августа японская финансово-промышленной группа Mitsui получила одобрение от правительства России на участие в проекте «Сахалин-2». Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин разрешил передать Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». Mitsubishi также сохранила свое участие в проекте, однако Shell решила из него выйти.
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