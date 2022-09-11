Air Moldova предупредила об остановке продаж билетов на рейсы в Москву
Авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов в Москву, продажи авиабилетов прекращены, говорится в сообщении перевозчика. Накануне власти Молдавии запретили Air Moldova и другим авиакомпаниям возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой.
«Авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинев — Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — говорится в сообщении на сайте компании.
Air Moldova ссылается на директиву Управления гражданской авиации, которая запрещает национальным операторам выполнение полетов в воздушном пространстве России. О запрете полетов ранее сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну, писал Reuters. В компании добавили, что пассажиры могут вернуть средства по ранее приобретенным билетам.
Перевозчик намерен связаться с органом гражданской авиации «для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная директива». Air Moldova заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд в случае, если проблема не разрешится.
9 сентября в Air Moldova заявили, что планируют возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. В компании тогда пояснили, что решение было принято на фоне многочисленных обращений граждан республики, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями. В Air Moldova добавили, что решение о возобновлении полетов также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные во время пандемии и после закрытия воздушного пространства.
Молдова приостановила воздушное сообщение с Россией в связи с началом спецоперации на Украине 24 февраля.