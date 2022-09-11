Air Moldova предупредила об остановке продаж билетов на рейсы в Москву

9 сентября в Air Moldova заявили, что планируют возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. В компании тогда пояснили, что решение было принято на фоне многочисленных обращений граждан республики, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями. В Air Moldova добавили, что решение о возобновлении полетов также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные во время пандемии и после закрытия воздушного пространства.