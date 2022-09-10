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Общество

Власти Молдовы выступили против возобновления авиасообщения с Москвой

Ведомости

Управление гражданской авиации Молдовы запретило компании Air Moldova и другим перевозчикам возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера страны Андрея Спыну.

9 сентября в Air Moldova заявили, что планируют возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. «Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 г. возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдовы, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении компании.

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В Air Moldova добавили, что решение о возобновлении полетов также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные во время пандемии и после закрытия воздушного пространства.

Молдова приостановила воздушное сообщение с Россией в связи с началом спецоперации на Украине 24 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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