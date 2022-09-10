Власти Молдовы выступили против возобновления авиасообщения с Москвой
Управление гражданской авиации Молдовы запретило компании Air Moldova и другим перевозчикам возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера страны Андрея Спыну.
9 сентября в Air Moldova заявили, что планируют возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. «Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 г. возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдовы, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении компании.
В Air Moldova добавили, что решение о возобновлении полетов также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные во время пандемии и после закрытия воздушного пространства.
Молдова приостановила воздушное сообщение с Россией в связи с началом спецоперации на Украине 24 февраля.