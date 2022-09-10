Власти Молдовы выступили против возобновления авиасообщения с Москвой

9 сентября в Air Moldova заявили, что планируют возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. «Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 г. возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдовы, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении компании.