«Вкусно — и точка» открыла два предприятия на АЗС Teboil

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, а в мае была приостановлена работа 400 заправок и завода в России.