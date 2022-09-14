«Вкусно — и точка» открыла два предприятия на АЗС Teboil
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открыла два предприятия на сети АЗС Teboil в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Совместно с партнерами мы продолжим активное расширение нашей сети в России. Мы планируем открыть еще несколько ко-локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года», — заявила старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети Карина Погосова (цитата по ТАСС).
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу своих заведений в России 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. В середине мая компания заявила, что покидает российский рынок. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. McDonald's оставил за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.
После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, а в мае была приостановлена работа 400 заправок и завода в России.
12 мая российский «Лукойл» договорился о приобретении 100%-ной доли активов Shell в России. В числе активов компании числятся 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов, расположенный в Тверской области. 25 мая «Лукойл» завершил сделку. Он будет развивать сеть АЗС и выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.
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