Краткосрочная аренда жилья в России подорожала на 25% после ухода зарубежных сервисов

Средняя стоимость краткосрочной аренды в туристических городах России составила в сентябре в среднем 3150 руб. за ночь. Самым популярным городом для краткосрочной аренды, по оценке аналитиков, стал Санкт-Петербург, где средняя цена выросла на 32%, до 3320 руб. На втором месте в рейтинге расположилась Москва со средним ценником 3780 руб. Самая дорогая краткосрочная аренда, по подсчетам сервиса, зафиксирована в Сочи. Цены в городе за год поднялись на 36%, до 4170 руб. в сутки.