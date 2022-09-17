Краткосрочная аренда жилья в России подорожала на 25% после ухода зарубежных сервисов
Краткосрочная аренда жилья в России выросла в цене почти на 25%, а в некоторых популярных среди туристов городах почти на 60%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Суточно.ру». Эта тенденция связана с уходом с российского рынка сервисов Booking.com и Airbnb, а также возросшим спросом.
Средняя стоимость краткосрочной аренды в туристических городах России составила в сентябре в среднем 3150 руб. за ночь. Самым популярным городом для краткосрочной аренды, по оценке аналитиков, стал Санкт-Петербург, где средняя цена выросла на 32%, до 3320 руб. На втором месте в рейтинге расположилась Москва со средним ценником 3780 руб. Самая дорогая краткосрочная аренда, по подсчетам сервиса, зафиксирована в Сочи. Цены в городе за год поднялись на 36%, до 4170 руб. в сутки.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, летом 2022 г. внутренний турпоток увеличился на 5% относительно допандемийного 2019 г. Таким же, по прогнозам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, будет рост по итогам года.
В Краснодаре, где из-за спецоперации на Украине ограничена работа аэропорта, средняя стоимость краткосрочной аренды выросла только на 12%, до 2230 руб. Населенные пункты Крыма, где туристов также стало меньше из-за остановки авиасообщения, не вошли в топ-15 наиболее востребованных направлений, следует из данных «Суточно.ру».
Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова считает, что подорожание объясняется уходом из России международных систем бронирования, таких как Booking.com и Airbnb, которые устанавливали собственникам жесткий паритет цен. Эксперт указала, что владельцы жилья намерены частично компенсировать потери предыдущих лет. При этом спрос на жилье значительно превышает предложение, поэтому возможность повышать цены у собственников квартир и апартаментов в популярных среди туристов российских городах сохраняется.
С 5 марта Booking.com приостановил работу в России и Белоруссии на фоне специальной военной операции на Украине, до этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb. При этом в 2022 г. внимание многих россиян переключилось с зарубежных направлений на отечественные курорты. Из-за резкой переориентации баланс спроса и предложения в отрасли сложился не в пользу туристов: слабо развитая инфраструктура, не лучшее качество сервиса, цены, которые порой превосходят европейские.