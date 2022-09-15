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Как решить проблемы внутреннего travel-рынка

Снижения конкуренции с заграничным туризмом недостаточно для развития
Антон Резник , директор по маркетингу travel-сервиса «Купибилет»

В этом году внимание многих россиян переключилось с зарубежных направлений на отечественные курорты. Из-за резкой переориентации баланс спроса и предложения в отрасли сложился не в пользу туристов: слабо развитая инфраструктура, не лучшее качество сервиса, цены, которые порой превосходят европейские, – все это не способствует желанию отдохнуть внутри страны.

Для развития внутреннего рынка, создания инфраструктуры и повышения качества сервиса нужны субсидии, здоровая конкуренция и инвестиции, а их не хватает. Игроки опасаются запускать новые масштабные проекты, поскольку не ясно, когда они смогут окупиться в нынешней неустойчивой ситуации. Пример – падение продаж на южных курортах России после закрытия аэропортов. Как подсчитали в АТОР, объем бронирований на лето по этим направлениям сократился на 15–18% к прошлому году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных