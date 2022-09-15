Как решить проблемы внутреннего travel-рынка

Как решить проблемы внутреннего travel-рынкаСнижения конкуренции с заграничным туризмом недостаточно для развития
В этом году внимание многих россиян переключилось с зарубежных направлений на отечественные курорты. Из-за резкой переориентации баланс спроса и предложения в отрасли сложился не в пользу туристов: слабо развитая инфраструктура, не лучшее качество сервиса, цены, которые порой превосходят европейские, – все это не способствует желанию отдохнуть внутри страны.
Для развития внутреннего рынка, создания инфраструктуры и повышения качества сервиса нужны субсидии, здоровая конкуренция и инвестиции, а их не хватает. Игроки опасаются запускать новые масштабные проекты, поскольку не ясно, когда они смогут окупиться в нынешней неустойчивой ситуации. Пример – падение продаж на южных курортах России после закрытия аэропортов. Как подсчитали в АТОР, объем бронирований на лето по этим направлениям сократился на 15–18% к прошлому году.