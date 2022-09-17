Компания H&M покинет рынок Белоруссии

Магазины H&M в Белоруссии закрылись в начале марта. Вновь открыть их компания хотела в августе, позже назвала дату 19 сентября. В России H&M приостановила работу после начала специальной военной операции на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 2 августа магазины компании возобновили работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили об открытии 118 из 120 магазинов. Несмотря на сообщения о распродаже, стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции.