Компания H&M покинет рынок Белоруссии
Шведская сеть магазинов одежды H&M Group уходит из Белоруссии, сообщает портал Onliner со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Ранее появилась информация, что белорусские магазины компании снова откроются 19 сентября.
«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — сказали в пресс-службе компании.
Магазины H&M в Белоруссии закрылись в начале марта. Вновь открыть их компания хотела в августе, позже назвала дату 19 сентября. В России H&M приостановила работу после начала специальной военной операции на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 2 августа магазины компании возобновили работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили об открытии 118 из 120 магазинов. Несмотря на сообщения о распродаже, стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции.
В конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Эту информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.