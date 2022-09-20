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Недостающие позиции в меню «Вкусно — и точка» появятся к октябрю — ноябрю

Ведомости

Большинство недостающих позиций меню ушедшего из России McDonald's появятся во «Вкусно — и точка» уже этой осенью — к октябрю — ноябрю, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор сети Олег Пароев. Он также уточнил, что уже в этом году появится альтернатива «Биг Маку». 

«Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Пароев также отметил, что ассортимент ресторанов почти полностью восстановлен. По его словам, удалось решить проблему с поставками картофеля фри. Ранее гендиректор компании сообщал, что стоимость картофеля фри в сети быстрого питания «Вкусно — и точка» может вырасти в связи с ростом закупочных цен и недостатком производственных мощностей. 

Ранее по теме: Во «Вкусно — и точка» объяснили отсутствие «Хэппи Мил» в меню

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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