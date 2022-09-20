Недостающие позиции в меню «Вкусно — и точка» появятся к октябрю — ноябрю

«Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).