Недостающие позиции в меню «Вкусно — и точка» появятся к октябрю — ноябрю
Большинство недостающих позиций меню ушедшего из России McDonald's появятся во «Вкусно — и точка» уже этой осенью — к октябрю — ноябрю, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор сети Олег Пароев. Он также уточнил, что уже в этом году появится альтернатива «Биг Маку».
«Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Пароев также отметил, что ассортимент ресторанов почти полностью восстановлен. По его словам, удалось решить проблему с поставками картофеля фри. Ранее гендиректор компании сообщал, что стоимость картофеля фри в сети быстрого питания «Вкусно — и точка» может вырасти в связи с ростом закупочных цен и недостатком производственных мощностей.
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев.
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