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Во «Вкусно — и точка» допустили удорожание картофеля фри

Ведомости

Стоимость картофеля фри в сети быстрого питания «Вкусно — и точка» может вырасти в связи с ростом закупочных цен, об этом сообщил генеральный директор компании Олег Пароев, передает агентство «РИА Новости».

Он уточнил, что это связано с недостатком мощностей по производству картофеля фри, а также ростом цен на продукт. По словам Пароева, единственная фабрика, построенная под бизнес-модель сети McDonald's и способная производить около 100 000 тонн картофеля фри, решила повысить цены для сети практически в 2,5 раза.

«Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много», — сказал он.

Уточняется, что этим заводом в Липецке раньше владела нидерландская компания LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.). Однако 13 сентября компания закрыла сделку по выходу из российского юрлица ООО «ЛВМ Рус», развивающего производство замороженного картофеля на территории ОЭЗ «Липецк», и передала 74,9% долей липецкому юрлицу. Оставшиеся 25,1% долей по-прежнему принадлежат члену совета директоров АО «Белая дача» Владимиру Цыганову.

Это не первая проблема с картофелем фри у новых владельцев сети быстрого питания. В частности, в начале июля в компании заявили, что в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картошка фри. Такое решение было принято из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания. После этого в Минсельхозе сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Как позже уточнил Пароев, проблема кроется в отказе крупнейших производителей картофеля фри поставлять свою продукцию в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных