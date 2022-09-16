Во «Вкусно — и точка» допустили удорожание картофеля фри

«Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много», — сказал он.