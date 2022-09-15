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LWM вышла из российского бизнеса по производству замороженной картошки

Теперь его контролирует топ-менеджер «Белой дачи»
Анна Киселева Елизавета Клочкова
Рыночная стоимость «ЛВМ рус» на начало года могла составлять не менее 10 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Структура Lamb Weston Meijer (LWM) продала 74,9% в крупнейшем российском производителе замороженного картофеля фри «ЛВМ рус». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 13 сентября. Из данных системы следует, что теперь эта доля принадлежит самой «ЛВМ рус». 25,1% остается у члена совета директоров крупного агрохолдинга – ГК «Белая дача» – Владимира Цыганова. Его представитель от комментариев отказался. Запрос в LWM остался без ответа.

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что по закону именно Цыганов, несмотря на миноритарную долю, считается основным владельцем «ЛВМ рус», по крайней мере на данный момент. Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» допускает ситуацию, когда доля в компании принадлежит ей самой, говорит юрист Forward Legal Евгений Афанасьев. По его словам, все решения в данном случае будет принимать оставшийся участник – т. е. Цыганов. При распределении прибыли доля в 74,9% учитываться не будет, поясняет Афанасьев. Он также добавляет, что закон предписывает в течение года распределить ее между оставшимися участниками либо передать третьим лицам. Если этого не произойдет, уставный капитал будет уменьшен на размер такой доли (74,9%), добавляет адвокат и партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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