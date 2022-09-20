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RTVI: Forbes в России готовится к перезапуску под новым брендом

Ведомости

Российская версия журнала Forbes начала поиски инвестора, готового вложить около 450 млн руб. в медиа для рефинансирования его долгов и дальнейшего развития, в том числе для перезапуска под новым названием — The Billions, об этом сообщило RTVI со ссылкой на источник, близкий к инвестору, который получил соответствующее предложение от редакции издания, и презентацию Forbes для инвесторов.

«Изданию необходимо финансирование в размере 240 млн руб. до конца 2022 г., из которых 105 млн руб. нужны для рефинансирования внешних займов. Еще 160 млн руб. необходимы изданию в 2023 г. и 50 млн руб.— в 2024 г. Таким образом, всего проект потребует порядка 450 млн руб. инвестиций»,— сказано в сообщении. 

Уточняется, что часть этой суммы впоследствии будет использована для перезапуска журнала под новым названием The Billions. Ожидается, что издание выйдет на прибыль к 2026 г. 

Предполагается, что аудитория новой версии журнала останется прежней. Это будет обеспечено с помощью переименования всех существующих аккаунтов в социальных сетях, а также перенаправления с действующего сайта Forbes. Помимо этого издание также планирует восстановить выпуск печатной версии журнала и весь набор коммерческих возможностей на сайте, в социальных сетях и мессенджерах уже с октября 2022 г.

При этом директор по развитию Forbes Дмитрий Озман сообщил, что вариант ребрендинга сейчас не рассматривается. Владелец российской версии журнала Магомед Мусаев не прокомментировал эту информацию. 

Российское издание журнала выпускается с 2004 г. по лицензии американской Forbes Media LLC. В мае этого года российский Forbes приостановил выпуск бумажной версии на фоне падения рекламных доходов и удорожания печати.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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