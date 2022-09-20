RTVI: Forbes в России готовится к перезапуску под новым брендом

Российская версия журнала Forbes начала поиски инвестора, готового вложить около 450 млн руб. в медиа для рефинансирования его долгов и дальнейшего развития, в том числе для перезапуска под новым названием — The Billions, об этом сообщило RTVI со ссылкой на источник, близкий к инвестору, который получил соответствующее предложение от редакции издания, и презентацию Forbes для инвесторов.