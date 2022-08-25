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Суд признал сделку по продаже Forbes Мусаеву недействительной

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал сделку по продаже российской версии Forbes, совершенную в 2018 г., недействительной и обязал нынешнего владельца Магомеда Мусаева вернуть ее прежнему главе компании «ФАФ Медиа» Александру Федотову, сообщил РБК со ссылкой на суд. Юристы издания подадут апелляцию.

В Forbes решение суда назвали ошибочным: по мнению редакции, суд упустил важные детали, влияющие на ход дела. «Все, кто знаком с медиарынком, помнят, в каком плачевном и закредитованном состоянии господин Федотов оставлял свои проекты, но суд проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн руб.) перед бюджетом, сотрудниками и контрагентами, что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи», — сказано в заявлении на сайте Forbes.

Там же напомнили, что Мусаев из собственных средств и средств компании погасил задолженность перед сотрудниками и подрядчиками и даже сумел вывести компанию в прибыль по итогам 2021 г. Чистая прибыль тогда составила 17,9 млн руб. против убытка в размере 45,5 млн руб. годом ранее.

В издании также отметили, что пока «в компании все остается по-прежнему», поскольку до решения апелляционного суда решение первой инстанции не вступает в силу.

В июне конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Федотова Валентина Чупринская подала в суд иск о признании сделки о продаже Forbes недействительной, поскольку акции были проданы якобы ниже рыночной и номинальной стоимости. Тогда, летом 2018 г., компания «ФАФ Медиа» продала Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций компании, которая занимается издательством русской версии Forbes, — АО «АС Рус Медиа» — за 500 000 руб., в то время как номинальная стоимость акций на тот момент составляла 69 млн руб. После завершения сделки владелец бренда (американская Forbes Media LLC) продлил лицензию на издание журнала в России до 2023 г.

Российская версия журнала Forbes появилась в 2004 г., в течение более десяти лет, до 2015 г., ее издательством занималась «дочка» немецкого медиахолдинга Axel Springer. Позже был принят закон, ограничивающий долю иностранцев во владении российскими СМИ до 20%, и журнал купил Федотов, а в августе 2018 г. продал его Мусаеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных