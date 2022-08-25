Суд признал сделку по продаже Forbes Мусаеву недействительной

В июне конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Федотова Валентина Чупринская подала в суд иск о признании сделки о продаже Forbes недействительной, поскольку акции были проданы якобы ниже рыночной и номинальной стоимости. Тогда, летом 2018 г., компания «ФАФ Медиа» продала Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций компании, которая занимается издательством русской версии Forbes, — АО «АС Рус Медиа» — за 500 000 руб., в то время как номинальная стоимость акций на тот момент составляла 69 млн руб. После завершения сделки владелец бренда (американская Forbes Media LLC) продлил лицензию на издание журнала в России до 2023 г.