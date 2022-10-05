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«Газпром» возобновил поставки газа в Италию

Ведомости

«Газпром» возобновил поставки газа в Италию после достижения договоренностей с австрийской стороной, об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сказано в сообщении. 

Итальянская Eni также подтвердила возобновление транспортировки газа через территорию Австрии. В пресс-службе компании уточнили, что ограничения, вызванные изменениями в законодательстве Австрии, удалось обойти благодаря совместным решениям Eni и заинтересованных сторон. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Eni готова предоставить денежные гарантии на 20 млн евро ($19,54 млн) для возобновления поставок.

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Австрийский оператор, в свою очередь, сообщил, что готов подтверждать «транспортные номинации ООО «Газпром экспорт» — это позволяет восстановить поставки, пояснили в «Газпроме».

О проблемах с поставками итальянская Eni сообщила 1 октября, когда «Газпром» уведомил ее о том, что не может подтвердить запрошенные объемы газа. Российская компания сообщила, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных