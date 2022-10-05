«Газпром» возобновил поставки газа в Италию
«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сказано в сообщении.
Итальянская Eni также подтвердила возобновление транспортировки газа через территорию Австрии. В пресс-службе компании уточнили, что ограничения, вызванные изменениями в законодательстве Австрии, удалось обойти благодаря совместным решениям Eni и заинтересованных сторон. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Eni готова предоставить денежные гарантии на 20 млн евро ($19,54 млн) для возобновления поставок.
Австрийский оператор, в свою очередь, сообщил, что готов подтверждать «транспортные номинации ООО «Газпром экспорт» — это позволяет восстановить поставки, пояснили в «Газпроме».
О проблемах с поставками итальянская Eni сообщила 1 октября, когда «Газпром» уведомил ее о том, что не может подтвердить запрошенные объемы газа. Российская компания сообщила, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.
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