«Газпром» возобновил поставки газа в Италию

О проблемах с поставками итальянская Eni сообщила 1 октября, когда «Газпром» уведомил ее о том, что не может подтвердить запрошенные объемы газа. Российская компания сообщила, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.