«Газпром» прокомментировал остановку поставок газа через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, сообщил «Газпром» в своем Telegram. В компании отметили, что это связано с местными регулятивными изменениями, которые были введены в стране в конце сентября.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — говорится в сообщении.
«Газпром» отмечает, что работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
Ранее «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок газа 27 июля до 27 млн куб. м с примерно 34 млн куб. м в предыдущие дни. Тогда поставки газа по «Северному потоку» сократились почти вдвое, до 20% мощности.
После этого в своем отчете энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта российского газа к 2025 г., заменив его поставками из других стран.
Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.