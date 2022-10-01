«Газпром» прокомментировал остановку поставок газа через Австрию

Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, сообщил «Газпром» в своем Telegram. В компании отметили, что это связано с местными регулятивными изменениями, которые были введены в стране в конце сентября.