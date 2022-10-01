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«Газпром» прокомментировал остановку поставок газа через Австрию

Ведомости

Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, сообщил «Газпром» в своем Telegram. В компании отметили, что это связано с местными регулятивными изменениями, которые были введены в стране в конце сентября.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — говорится в сообщении.

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«Газпром» отмечает, что работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

1 октября «Газпром» уведомил итальянскую Eni, что не может подтвердить поставку запрошенных объемов газа. В компании пообещали сообщить, если поставки будут восстановлены.

Ранее «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок газа 27 июля до 27 млн куб. м с примерно 34 млн куб. м в предыдущие дни. Тогда поставки газа по «Северному потоку» сократились почти вдвое, до 20% мощности.

После этого в своем отчете энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта российского газа к 2025 г., заменив его поставками из других стран.

Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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