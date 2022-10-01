Eni сообщила о нулевых поставках российского газа 1 октября

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — говорится в заявлении.