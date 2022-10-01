Eni сообщила о нулевых поставках российского газа 1 октября
«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — говорится в заявлении.
В компании пообещали сообщить, если поставки будут восстановлены.
Ранее «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок газа 27 июля до 27 млн куб. м с примерно 34 млн куб. м в предыдущие дни. Тогда поставки газа по «Северному потоку» сократились почти вдвое, до 20% мощности.
После этого в своем отчете энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта российского газа к 2025 г., заменив его поставками из других стран.
Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.