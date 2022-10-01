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Eni сообщила о нулевых поставках российского газа 1 октября

Ведомости

«Газпром» уведомил итальянскую Eni, что не может подтвердить поставку запрошенных на 1 октября объемов газа. Об этом в субботу сообщается на сайте Eni.

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — говорится в заявлении.

В компании пообещали сообщить, если поставки будут восстановлены.

Ранее по теме: Eni к 2025 году намерена отказаться от российского газа

Ранее «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок газа 27 июля до 27 млн куб. м с примерно 34 млн куб. м в предыдущие дни. Тогда поставки газа по «Северному потоку» сократились почти вдвое, до 20% мощности.

После этого в своем отчете энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта российского газа к 2025 г., заменив его поставками из других стран.

Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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