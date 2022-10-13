ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения цен на тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора сотовой связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения цен на тарифы, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сведениям ФАС, в мае «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн клиентов в среднем на 12%. Такое изменение не соответствует уровню инфляции с начала этого года, заявили в службе.
«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении ФАС.
В пресс-службе «Мегафона» «Ведомостям» сообщили, что компания заранее проинформировала ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — говорится в сообщении.
В апреле ФАС разработала рекомендации для того, чтобы ограничить необоснованный рост цен на услуги связи. В рамках новых правил ведомство будет оценивать обоснованность изменения тарифов с учетом уровня инфляции. Кроме этого, операторов сотовой связи обяжут уведомлять службу о пересмотре тарифов за 14 дней.
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