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ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения цен на тарифы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора сотовой связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения цен на тарифы, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сведениям ФАС, в мае «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн клиентов в среднем на 12%. Такое изменение не соответствует уровню инфляции с начала этого года, заявили в службе.

«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении ФАС.

В пресс-службе «Мегафона» «Ведомостям» сообщили, что компания заранее проинформировала ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — говорится в сообщении.

12 октября ФАС сообщила, что МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость тарифов более чем на 20% с начала 2022 г. В ведомстве заявили, что теперь оператор связи должен заплатить штраф и снизить цены на тарифы «до экономически обоснованного уровня».

В апреле ФАС разработала рекомендации для того, чтобы ограничить необоснованный рост цен на услуги связи. В рамках новых правил ведомство будет оценивать обоснованность изменения тарифов с учетом уровня инфляции. Кроме этого, операторов сотовой связи обяжут уведомлять службу о пересмотре тарифов за 14 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных