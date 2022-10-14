Франция запустила прямые поставки газа в Германию
Французский оператор газоснабжения GRTgaz начал поставлять газ из Франции в Германию напрямую. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«В условиях беспрецедентной энергетической ситуации, связанной с военными действиями на Украине, Франция выражает солидарность со своим германским соседом, поставляя газ ему напрямую», — рассказали в пресс-службе оператора.
Поставки по газопроводу, соединяющему две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начались 13 октября. В компании отметили, что первоначальная мощность составила 31 ГВтч в сутки. Объем поставок планируется увеличить до 100 ГВтч в день.
В GRTgaz рассказали, что изначально газопровод был создан для поставок газа из Германии во Францию. Его пришлось технически адаптировать, чтобы изменить направление.
В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении энергетической солидарности между Парижем и Берлином. Он предложил поставлять больше газа в Германию в обмен на поставки электроэнергии во Францию. Согласно договору, заключенному между Францией и ФРГ, Париж направит Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет около 2% потребления газа в Германии этой зимой.
По данным Gas Infrastructure Europe, в настоящее время подземные хранилища газа Германии заполнены почти на 95%, Франции — на 98%. Несмотря на это, власти ФРГ отмечают, что жителям все равно придется экономить газ этой зимой. В конце сентября глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германии следует сократить потребление газа зимой на 20% во всех сферах.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.