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Бизнес

Франция запустила прямые поставки газа в Германию

Ведомости

Французский оператор газоснабжения GRTgaz начал поставлять газ из Франции в Германию напрямую. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. 

«В условиях беспрецедентной энергетической ситуации, связанной с военными действиями на Украине, Франция выражает солидарность со своим германским соседом, поставляя газ ему напрямую», — рассказали в пресс-службе оператора.

Поставки по газопроводу, соединяющему две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начались 13 октября. В компании отметили, что первоначальная мощность составила 31 ГВтч в сутки. Объем поставок планируется увеличить до 100 ГВтч в день.

В GRTgaz рассказали, что изначально газопровод был создан для поставок газа из Германии во Францию. Его пришлось технически адаптировать, чтобы изменить направление. 

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении энергетической солидарности между Парижем и Берлином. Он предложил поставлять больше газа в Германию в обмен на поставки электроэнергии во Францию. Согласно договору, заключенному между Францией и ФРГ, Париж направит Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет около 2% потребления газа в Германии этой зимой. 

По данным Gas Infrastructure Europe, в настоящее время подземные хранилища газа Германии заполнены почти на 95%, Франции — на 98%. Несмотря на это, власти ФРГ отмечают, что жителям все равно придется экономить газ этой зимой. В конце сентября глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германии следует сократить потребление газа зимой на 20% во всех сферах.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных