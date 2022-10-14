Заводы Danone в России продолжат деятельность в обычном режиме
Заводы французской компании Danone в России продолжают деятельность в обычном режиме, несмотря на решение о передаче фактического контроля над своим бизнесом по молочной и растительной продукции, передает пресс-служба Минсельхоза,
«Заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).
Ведомство также привело данные Росстата, согласно которым за восемь месяцев текущего года производство молочной продукции в России показывает устойчивый рост. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство питьевого молока выросло на 3,1%, сливочного масла — на 10,9%, сыров — на 3,1%.
Danone ранее сегодня объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров.
В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не коснется производства и распространения продуктов питания, отметили в Danone. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса