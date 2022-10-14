Группа Kismet Ивана Таврина выкупит 100% «Авито» у Naspers
Инвестиционная компания Kismet Capital Group, принадлежащая экс-гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, заключила соглашение о приобретении 100% доли классифайда «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers, говорится в официальном релизе. Сумма сделки составит порядка 151 млрд руб.
Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. «Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии», — указано в сообщении.
«Kismet рассматривает Авито как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста», — прокомментировал сделку основатель Kismet Таврин.
Первоначально Naspers получил 17,8% в капитале «Авито» в 2013 г. Взамен этой доли «Авито» получил классифайд OLX.ru и российский сегмент Slando. Южноафриканская компания постепенно увеличивала долю, пока 25 января 2019 г. не объявила о том, что стала владельцем 99,6%. Весной 2022 г. Avito был выставлен на продажу: в мае об этом объявила нидерландская инвесткомпания Prosus, входящая в Naspers.
Управляющий директор S20 Capital Антон Чуйков считает, что Таврин является «комфортным и понятным» покупателем для Prosus с точки зрения рисков. Переход компании к новому собственнику вряд ли повлияет на бизнес «Авито», который находится в статусе национального лидера и имеет собственную компетентную команду управленцев, добавляет он. Сумма сделки, по словам Чуйкова, еще несколько лет назад могла составить около $10 млрд, при этом текущая оценка соответствует трем годовым выручкам компании за 2022 финансовый год. «Для компании, которая растет не менее чем на 20% в год — это немного в сравнении с глобальными аналогами, которые могут торговаться на уровне до 10х выручек», — говорит он.
Kismet Capital Group была основана в 2016 г. Тавриным, который до этого был гендиректором оператора «Мегафон». Она принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon. Сейчас Kismet принадлежит развлекательный холдинг «Медиа-1», в который входят детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал «Ю», а также компании — операторы цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.