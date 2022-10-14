Группа Kismet Ивана Таврина выкупит 100% «Авито» у Naspers

Управляющий директор S20 Capital Антон Чуйков считает, что Таврин является «комфортным и понятным» покупателем для Prosus с точки зрения рисков. Переход компании к новому собственнику вряд ли повлияет на бизнес «Авито», который находится в статусе национального лидера и имеет собственную компетентную команду управленцев, добавляет он. Сумма сделки, по словам Чуйкова, еще несколько лет назад могла составить около $10 млрд, при этом текущая оценка соответствует трем годовым выручкам компании за 2022 финансовый год. «Для компании, которая растет не менее чем на 20% в год — это немного в сравнении с глобальными аналогами, которые могут торговаться на уровне до 10х выручек», — говорит он.