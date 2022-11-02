Гендиректором «Акваники» стал новый владелец Михаил Сосков
Новым гендиректором производителя воды «Акваника» стал новый владелец компании Михаил Сосков, следует из данных аналитической системы СПАРК, передает «Интерфакс».
Уточняется, что на этом посту он сменил Елену Постол, которая руководила компанией с начала 2020 г. Помимо этого, новым владельцем 100% долей в «Акванике» стало зарегистрированное в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок», которое также принадлежит Соскову.
На прошлой неделе стало известно, что принадлежащая Геннадию Тимченко инвестиционная группа Volga Group завершила сделку по продаже производственных мощностей завода «Акваника» в Нижегородской области. Эту информацию подтвердил также представитель Volga Group и покупатель Сосков.
Сумма сделки не разглашается. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас стоимость предприятия не превышает 1 млрд руб., оно остается убыточным. В 2017 г., когда покупкой доли в «Акванике» интересовался «СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, он оценивал стоимость предприятия в 1,5 млрд руб.
По информации РБК, Сосков является одним из партнеров производителя воды и лимонадов «Черноголовка» и единственным владельцем зарегистрированного в Черноголовке ООО «Приток», которое занимается геолого-разведочными работами и работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, следует из данных СПАРК. По данным ЕГРЮЛ, Соскову также принадлежит 66,7% в зарегистрированной в Троицке компании «Чистая вода», которая занимается оптовой торговлей напитками.
Производственная площадка «Акваники» была создана в Нижегородской области в 2011 г., ее проектная мощность составляет около 500 млн л в год. Инвестиции в строительство составили около 4 млрд руб. Сама компания существует с 2007 г., она занимается производством напитков бренда Aquanika, соков Mugo, лимонадов «Министерство газировки», а также «Иванов квас». С 2014 г. «Акваника» находится в санкционном списке США.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса