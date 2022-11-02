Гендиректором «Акваники» стал новый владелец Михаил Сосков

Производственная площадка «Акваники» была создана в Нижегородской области в 2011 г., ее проектная мощность составляет около 500 млн л в год. Инвестиции в строительство составили около 4 млрд руб. Сама компания существует с 2007 г., она занимается производством напитков бренда Aquanika, соков Mugo, лимонадов «Министерство газировки», а также «Иванов квас». С 2014 г. «Акваника» находится в санкционном списке США.