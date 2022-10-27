Тимченко продал бизнес по производству воды «Акваника»
Принадлежащая Геннадию Тимченко инвестиционная группа Volga Group завершила сделку по продаже производственных мощностей завода «Акваника» в Нижегородской области, об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в индустрии безалкогольных напитков. Эту информацию подтвердил также представитель Volga Group и покупатель. Сумма сделки не разглашается.
Покупателем оказался предприниматель Михаил Сосков, которому принадлежит зарегистрированный в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок». По его словам, сделка была закрыта «в конце октября». Помимо завода он также приобрел бренд Aquanika.
По словам источника РБК, Сосков является одним из партнеров производителя воды и лимонадов «Черноголовка». Помимо этого Сосков также является единственным владельцем зарегистрированного в Черноголовке ООО «Приток», которое занимается геолого-разведочными работами и работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, следует из данных СПАРК. По данным ЕГРЮЛ, Соскову также принадлежит 66,7% в зарегистрированной в Троицке компании «Чистая вода», которая занимается оптовой торговлей напитками.
Производственная площадка «Акваники» была создана в Нижегородской области в 2011 г., ее проектная мощность составляет около 500 млн л в год. Инвестиции в строительство составили около 4 млрд руб. Сама компания существует с 2007 г., она занимается производством напитков бренда Aquanika, соков Mugo, лимонадов «Министерство газировки», а также «Иванов квас». С 2014 г. «Акваника» находится в санкционном списке США.
Это не первая попытка Тимченко продать бизнес по производству напитков. В частности, в 2017 г. покупкой доли в «Акванике» интересовался «СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал бизнес убыточным и оценил его стоимость в 1,5 млрд руб. По его оценкам, предприятие до сих пор остается убыточным, несмотря на рост объема выручки и сокращение чистого убытка. В частности, за шесть лет выручка компании увеличилась с 598,9 млн руб. в 2015 г. до 1,7 млрд в 2021 г., вместе с тем чистый убыток сократился с 769 млн руб. до 209 млн руб. за этот же период. По словам Бурмистрова, сейчас стоимость предприятия не превышает 1 млн руб.
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