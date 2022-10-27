Тимченко продал бизнес по производству воды «Акваника»

Это не первая попытка Тимченко продать бизнес по производству напитков. В частности, в 2017 г. покупкой доли в «Акванике» интересовался «СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал бизнес убыточным и оценил его стоимость в 1,5 млрд руб. По его оценкам, предприятие до сих пор остается убыточным, несмотря на рост объема выручки и сокращение чистого убытка. В частности, за шесть лет выручка компании увеличилась с 598,9 млн руб. в 2015 г. до 1,7 млрд в 2021 г., вместе с тем чистый убыток сократился с 769 млн руб. до 209 млн руб. за этот же период. По словам Бурмистрова, сейчас стоимость предприятия не превышает 1 млн руб.