Polymetal передумал продавать активы в России

По словам Несиса, Polymetal продает золото из России азиатским странам, однако какие именно государства являются покупателями, глава компании не уточнил. «Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупают ряд стран Азии», — сказал он.