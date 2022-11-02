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Бизнес

Polymetal передумал продавать активы в России

Ведомости

Горнорудная компания Polymetal больше не рассматривает возможность продать российские активы, которые являются основными в ее портфеле, об этом сообщил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции с инвесторами. 

«Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах», — сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Несиса, Polymetal продает золото из России азиатским странам, однако какие именно государства являются покупателями, глава компании не уточнил. «Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупают ряд стран Азии», — сказал он.

Уточняется, что с января по сентябрь 2022 г. объем реализации золота в годовом выражении уменьшился на 19% до 816 000 тройских унций, в то время как продажи серебра, напротив, выросли на 20% в годовом выражении, до 15,1 млн унций.

О том, что компания рассматривает продажу российских активов, Polymetal сообщила в середине июля. Тогда компания планировала сфокусироваться на работе в Казахстане, что позволило бы ей восстановить акционерную стоимость, а также дало бы возможность «вернуться во все применимые биржевые индексы и восстановить широкую базу институциональных инвесторов». 

Polymetal International Plc зарегистрирована на Нормандских островах. Крупнейшими акционерами являются Александр Несис с партнерами, которые владеют через группу ИСТ 23,9% акций. Компания занимается добычей золота, серебра и меди на территории России и Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных