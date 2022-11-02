Polymetal передумал продавать активы в России
Горнорудная компания Polymetal больше не рассматривает возможность продать российские активы, которые являются основными в ее портфеле, об этом сообщил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции с инвесторами.
«Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Несиса, Polymetal продает золото из России азиатским странам, однако какие именно государства являются покупателями, глава компании не уточнил. «Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупают ряд стран Азии», — сказал он.
Уточняется, что с января по сентябрь 2022 г. объем реализации золота в годовом выражении уменьшился на 19% до 816 000 тройских унций, в то время как продажи серебра, напротив, выросли на 20% в годовом выражении, до 15,1 млн унций.
О том, что компания рассматривает продажу российских активов, Polymetal сообщила в середине июля. Тогда компания планировала сфокусироваться на работе в Казахстане, что позволило бы ей восстановить акционерную стоимость, а также дало бы возможность «вернуться во все применимые биржевые индексы и восстановить широкую базу институциональных инвесторов».
Polymetal International Plc зарегистрирована на Нормандских островах. Крупнейшими акционерами являются Александр Несис с партнерами, которые владеют через группу ИСТ 23,9% акций. Компания занимается добычей золота, серебра и меди на территории России и Казахстана.
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