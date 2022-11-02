«Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипа для доставки

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — сообщили в компании. В конце сентября генеральный директор сети быстрого питания Олег Пароев заявил о планах запустить доставку до конца 2022 г. Тогда он сообщил, что переговоры ведутся с «Яндексом», Delivery Club и другими сервисами.