«Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипа для доставки
Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипа для своей будущей доставки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — сообщили в компании. В конце сентября генеральный директор сети быстрого питания Олег Пароев заявил о планах запустить доставку до конца 2022 г. Тогда он сообщил, что переговоры ведутся с «Яндексом», Delivery Club и другими сервисами.
В сентябре агентство городских новостей «Москва» сообщило, что «Вкусно — и точка» обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе — и точка». По данным издания, категории, в которых компания хочет зарегистрировать новый бренд, относятся к приготовлению и продаже различных напитков и фастфуда, в том числе чая и кофе, картофеля фри, чизбургера, яичницы, хот-дога и др.
В марте американская сеть McDonald’s закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания заявила, что окончательной уходит с российского рынка. В середине мая McDonald’s объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Уже в июне первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись в России под новым брендом «Вкусно – и точка».