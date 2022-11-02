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«Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипа для доставки

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Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипа для своей будущей доставки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — сообщили в компании. В конце сентября генеральный директор сети быстрого питания Олег Пароев заявил о планах запустить доставку до конца 2022 г. Тогда он сообщил, что переговоры ведутся с «Яндексом», Delivery Club и другими сервисами.

В сентябре агентство городских новостей «Москва» сообщило, что «Вкусно — и точка» обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе — и точка». По данным издания, категории, в которых компания хочет зарегистрировать новый бренд, относятся к приготовлению и продаже различных напитков и фастфуда, в том числе чая и кофе, картофеля фри, чизбургера, яичницы, хот-дога и др.

В марте американская сеть McDonald’s закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания заявила, что окончательной уходит с российского рынка. В середине мая McDonald’s объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Уже в июне первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись в России под новым брендом «Вкусно – и точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных