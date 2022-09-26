«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев. Все точки планируется открыть до конца этого года.