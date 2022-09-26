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«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе — и точка». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как пишет издание, категории, в которых компания хочет зарегистрировать новый бренд, относятся к приготовлению и продаже различных напитков и фастфуда, в том числе чая и кофе, картофеля фри, чизбургера, яичницы, хот-дога и др. Под таким товарным знаком сможет работать кафе, также есть возможность организовать доставку. 

В начале августа компания сообщила, что планирует открыть аналог «Маккафе». Возобновить работу такого формата пообещали уже в сентябре, при этом в сети уточнили, что постепенно меню будет меняться и дополняться новыми позициями. 

В том же месяце в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию товарных знаков «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей, а также нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. 

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев. Все точки планируется открыть до конца этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных