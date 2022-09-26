«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе — и точка». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как пишет издание, категории, в которых компания хочет зарегистрировать новый бренд, относятся к приготовлению и продаже различных напитков и фастфуда, в том числе чая и кофе, картофеля фри, чизбургера, яичницы, хот-дога и др. Под таким товарным знаком сможет работать кафе, также есть возможность организовать доставку.
В начале августа компания сообщила, что планирует открыть аналог «Маккафе». Возобновить работу такого формата пообещали уже в сентябре, при этом в сети уточнили, что постепенно меню будет меняться и дополняться новыми позициями.
В том же месяце в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию товарных знаков «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей, а также нового названия для колы и детских наборов с игрушкой.
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». На данный момент в России возобновили работу более 820 ресторанов, уточнил Пароев. Все точки планируется открыть до конца этого года.
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