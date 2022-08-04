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«Вкусно — и точка» откроет в своих ресторанах аналог «Маккафе»

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновит работу концепции кафе внутри заведений с 11 августа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. 

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе". В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты», — следует из сообщения. 

Отмечается, что со временем меню «Кафе» будет меняться и дополняться другими позициями, посетители заведений также смогут воспользоваться предложениями программы лояльности в мобильном приложении сети, добавили в компании.

14 марта «Макдоналдс» временно закрыл свои рестораны в России, однако уже 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американская сеть объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка». Новые владельцы обещают, что все рестораны сети заработают в сентябре этого года.

В конце июля «Вкусно — точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального «макдоналдсовского» соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных