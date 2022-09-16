«Вкусно — и точка» планирует открыть все точки до конца года
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть все оставшиеся заведения до конца года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.
В компании также рассказали, что с момента запуска первых ресторанов под новым брендом обслужили уже более 100 млн посетителей. Брендированная упаковка, как ожидается, появится в ноябре, а вся продукция будет упакована в нее до конца этого года.
Ранее во «Вкусно — и точка» рассказали, что с 15 сентября в меню сети начнет возвращаться аналог напитка Coca-Cola под отечественным брендом «Добрый». В конце августа сеть вернула мороженое «Макфлурри» под названием «Айс де люкс».
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу своих заведений в России 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. В середине мая компания заявила, что покидает российский рынок. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. McDonald's оставил за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.
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