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«Вкусно — и точка» планирует открыть все точки до конца года

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть все оставшиеся заведения до конца года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

В компании также рассказали, что с момента запуска первых ресторанов под новым брендом обслужили уже более 100 млн посетителей. Брендированная упаковка, как ожидается, появится в ноябре, а вся продукция будет упакована в нее до конца этого года.

Ранее во «Вкусно — и точка» рассказали, что с 15 сентября в меню сети начнет возвращаться аналог напитка Coca-Cola под отечественным брендом «Добрый». В конце августа сеть вернула мороженое «Макфлурри» под названием «Айс де люкс».

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу своих заведений в России 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. В середине мая компания заявила, что покидает российский рынок. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. McDonald's оставил за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных