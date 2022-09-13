В меню «Вкусно — и точка» вернется аналог Coca-Cola под новым брендом

«С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л», — говорится в сообщении.