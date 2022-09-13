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В меню «Вкусно — и точка» вернется аналог Coca-Cola под новым брендом

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Аналог напитка Coca-Cola вернется в меню сети точек быстрого питания «Вкусно — и точка» с 15 сентября под отечественным брендом «Добрый», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров.

В конце августа «Вкусно — и точка» вернула мороженое «Макфлурри» под названием «Айс де люкс». О новых названиях для «Макфлурри» и «Биг мака» стало известно 15 августа. Компания подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу своих заведений в России 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. В середине мая компания заявила, что покидает российский рынок. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. McDonald's оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.  

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных