«Вкусно — и точка» вернула мороженое «Макфлурри» под названием «Айс де люкс»

О новых названиях для «Макфлурри» и «Биг мака» стало известно 15 августа. Компания подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей. В компании отметили, что сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом».