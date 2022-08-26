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«Вкусно — и точка» вернула мороженое «Макфлурри» под названием «Айс де люкс»

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вернула в меню «Макфлурри», которое теперь продается под названием «Айс де люкс», сообщает «РИА Новости». Сейчас мороженое продается только с топпингом из ананаса.

Пока что такое мороженое доступно лишь в отдельных регионах России, однако с 29 числа оно появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка», в том числе в меню завтраков.

О новых названиях для «Макфлурри» и «Биг мака» стало известно 15 августа. Компания подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей. В компании отметили, что сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом».

18 августа в компании «Вкусно — и точка» сообщили о возобновлении работы 500 ресторанов. Оставшиеся точки, которых еще несколько сотен, планируется открыть в сентябре. В будущем, отметили в компании, сеть ресторанов будет увеличена до тысячи в течение нескольких лет.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу своих заведений в России 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. В середине мая компания заявила, что покидает российский рынок. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. McDonald's оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.  

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных