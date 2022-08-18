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«Вкусно – и точка» возобновила работу более 500 предприятий с момента открытия

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» открыла 500 ресторанов после возобновления работы сети 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Два месяца назад в Москве состоялось торжественное открытие предприятия "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади. С того момента компания возобновила работу более 500 предприятий и открыла первые точки под новым брендом, наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 млн человек по всей России», – рассказала пресс-служба сети.

Оставшиеся точки будут открыты в сентябре, в будущем сеть ресторанов быстрого питания будет увеличена до тысячи в течение нескольких лет, заявили в компании.

Помимо открытия старых точек, ведется также работа над возобновлением работы всех сервисов. Компания уже заново запустила приложение «Вкусно – и точка», сохранив полученные ранее бонусы по программе лояльности, а также с 11 августа была возобновлена работа концепции кафе, заявили в компании.

McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций, который было принято решение исключить. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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