«Два месяца назад в Москве состоялось торжественное открытие предприятия "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади. С того момента компания возобновила работу более 500 предприятий и открыла первые точки под новым брендом, наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 млн человек по всей России», – рассказала пресс-служба сети.