«Вкусно – и точка» возобновила работу более 500 предприятий с момента открытия
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» открыла 500 ресторанов после возобновления работы сети 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Два месяца назад в Москве состоялось торжественное открытие предприятия "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади. С того момента компания возобновила работу более 500 предприятий и открыла первые точки под новым брендом, наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 млн человек по всей России», – рассказала пресс-служба сети.
Оставшиеся точки будут открыты в сентябре, в будущем сеть ресторанов быстрого питания будет увеличена до тысячи в течение нескольких лет, заявили в компании.
Помимо открытия старых точек, ведется также работа над возобновлением работы всех сервисов. Компания уже заново запустила приложение «Вкусно – и точка», сохранив полученные ранее бонусы по программе лояльности, а также с 11 августа была возобновлена работа концепции кафе, заявили в компании.
McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций, который было принято решение исключить. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.
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