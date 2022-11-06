В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо Илону Маску, который недавно стал владельцем Twitter и распустил совет директоров. Он призвал бизнесмена сделать так, чтобы под его руководством права человека занимали центральное место в Twitter.
Письмо Тюрк направил после сообщений об увольнении всей команды Twitter по правам человека и практически всей «команды этического ИИ». Это не «обнадеживающее начало», говорится в письме, которое опубликовано на сайте ООН.
«Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказал Верховный комиссар.
Тюрк также сформулировал шесть основных принципов с точки зрения прав человека, которые должны быть в центре внимания Twitter. Он призвал защищать свободу слова, но при это избегать распространения контента, который наносит ущерб правам других людей, ненавистнических высказываний, подстрекающих к дискриминации, вражде или насилию.
В ООН подчеркнули значение прозрачности, защиты конфиденциальности и сопротивления «необоснованным запросам правительств на предоставление пользовательских данных». Кроме того, Тюрк призвал Маска обеспечивать соблюдение прав и безопасность платформы не только в отношении англоязычного контента, «но и во всем мире».
О том, что Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, стало известно 27 октября. После этого он сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Бизнесмен обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, писало CNBC.
Еще до того как сделка была закрыта, газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. После этого сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании, в котором потребовали прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения» и назвали план Маска «безрассудным» и «явным актом запугивания работников». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников. В результате Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников, сообщил Bloomberg.