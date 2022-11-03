Bloomberg: Маск планирует уволить половину сотрудников Twitter
Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после закрытия сделки по приобретению Twitter планирует уволить до 50% сотрудников компании, чтобы снизить расходы, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Илон Маск планирует сократить около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной сети, пытаясь снизить расходы после покупки компании за $44 млрд», — сказано в тексте публикации.
Проинформировать сотрудников, которые подпадают под увольнение, планируется в пятницу, 4 ноября. Помимо этого, Маск также планирует отменить разрешение на удаленную работу, оставшиеся сотрудники в обязательном порядке должны будут приходить в офис за редкими исключениями.
Ранее газета The New York Times узнала о распоряжении Маска уволить часть сотрудников компании. По информации издания, некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, которых нужно сократить. Ожидается, что покинуть компанию люди должны до 1 ноября. В этот день они обычно получают гранты в виде акций Twitter, такие выплаты составляют значительную часть зарплаты, отмечает газета.
Сообщения об увольнениях появились еще после того, как Маск в апреле согласился купить компанию. Бизнесмен заявил инвесторам, что намерен сократить штат, отменить правила модерации контента и найти новые источники дохода.
О том, что Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, стало известно 27 октября. После этого Маск сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Бизнесмен обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, писало CNBC. Три топ-менеджера Twitter могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, писал Bloomberg.
Еще до того как сделка была закрыта, газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. После этого сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании, в котором потребовали прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения» и назвали план Маска «безрассудным» и «явным актом запугивания работников». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников. В результате Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников, сообщил Bloomberg.
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