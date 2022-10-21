WP: Маск планирует сократить штат сотрудников Twitter на 75%
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в случае завершения сделки по приобретению Twitter планирует уволить до 75% сотрудников, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на корпоративные документы и источники, близкие к компании.
Уточняется, что сейчас в компании работают около 7500 человек, но после сокращений в штате останется минимальное число сотрудников — около 2000. При этом, по информации газеты, увольнения произойдут в любом случае — вне зависимости от того, кто будет владеть Twitter. В частности, нынешнее руководство компании планировало сократить фонд заработной платы на $800 млн к концу следующего года, то есть под увольнение могут попасть до 25% сотрудников.
Помимо этого, компания также планировала сократить инфраструктуру, в том числе и центры обработки данных, которые обеспечивают работу социальной сети для более чем 200 млн пользователей. Причина таких значительных сокращений не уточняется. В руководстве Twitter эти планы отрицают.
По словам специалиста по данным Эдвина Чена, который раньше отвечал за показатели спама и работоспособности Twitter, снижение численности сотрудников в штате может подвергнуть пользователей социальной сети риску взлома, а также привести к тому, что в открытый доступ попадут оскорбительные материалы, в том числе и детская порнография.
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене. Накануне, 20 октября, предприниматель заявил, что он и другие инвесторы переплачивают за покупку Twitter, однако в долгосрочной перспективе стоимость социальной сети должна многократно увеличиться. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу следующей рабочей недели, пишет WP.
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