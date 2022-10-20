Маск заявил о завышенной цене Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что он и другие инвесторы переплачивают за покупку Twitter, однако в долгосрочной перспективе стоимость соцсети должна многократно увеличиться. Об этом, как передает Reuters, богатейший человек в мире заявил в ходе конференц-колла после публикации квартального отчета Tesla.
«Я и другие инвесторы, очевидно, переплачиваем за Twitter прямо сейчас. Долгосрочный потенциал Twitter, на мой взгляд, на порядок превышает его текущую стоимость», – сказал он.
Маск при этом подчеркнул, что взволнован предстоящей сделкой. Схожим образом он высказался и о своей Tesla. По его оценке, компания, капитализация которой составляет сейчас около $700 млрд, в будущем будет стоить дороже Apple ($2,3 трлн) и крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco ($2,1 трлн).
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября СМИ сообщили, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене. Позднее агентства Bloomberg и Reuters выяснили, что Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter.
Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
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