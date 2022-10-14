СМИ: Маcк попал под следствие из-за сделки с Twitter
«Хотя в документах говорится, что он [Илон Маск] находится под следствием, там не сказано, в чем именно заключается цель расследований и какие именно федеральные власти их проводят», — уточняет Reuters.
По информации Bloomberg, адвокаты Twitter в начале октября сообщили судье, что им нужны документы о расследовании, чтобы узнать, что именно говорил Маск федеральным властям в ходе судебного разбирательства о покупке социальной сети. Как сообщают в Twitter, в конце сентября адвокаты предпринимателя предоставили расследователям часть документов, которые «следует утаивать».
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.
Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
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