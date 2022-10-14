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СМИ: Маcк попал под следствие из-за сделки с Twitter

Ведомости

Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter, об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на документы. При этом не уточняется, в чем именно состоит цель расследования.

«Хотя в документах говорится, что он [Илон Маск] находится под следствием, там не сказано, в чем именно заключается цель расследований и какие именно федеральные власти их проводят», — уточняет Reuters.

По информации Bloomberg, адвокаты Twitter в начале октября сообщили судье, что им нужны документы о расследовании, чтобы узнать, что именно говорил Маск федеральным властям в ходе судебного разбирательства о покупке социальной сети. Как сообщают в Twitter, в конце сентября адвокаты предпринимателя предоставили расследователям часть документов, которые «следует утаивать».

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Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.

Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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