Bloomberg: акции Tesla подешевели вдвое по сравнению с рекордом ноября
Стоимость акций компании Tesla бизнесмена Илона Маска упала на 50% по сравнению с историческим рекордом, который был установлен в ноябре прошлого года, пишет Bloomberg. 4 ноября стоимость акции выросла до $409,97, в эту пятницу она опустилась до $204,9.
Акции Tesla обрушились на фоне накопившихся проблем, отмечает агентство. В пятницу падение составило 7,6%, что сократило стоимость акций в два раза по сравнению с рекордным значением ноября. Рыночная капитализация достигла $642 млрд.
«Падение происходит на фоне более широкого обвала на рынках, поскольку призрак экономического спада пугает инвесторов, которые уже готовятся к влиянию растущей инфляции и более высоких процентных ставок. Основной удар распродажи пришелся на более рискованные акции роста с высокими оценками», — пишет агентство.
Bloomberg отмечает, что проблемы с логистикой привели к перебою поставок автомобилей в третьем квартале 2022 г. По словам аналитиков, рост цен может в какой-то момент повлиять на спрос на автомобили. Кроме того, завод Tesla в Шанхае столкнулся с перебоями в работе из-за карантина по коронавирусу. Затронули Tesla и нехватка поставок и рост цен на сырье, а рост акций затормозила история с покупкой Маском Twitter.
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.
Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В октябре Bloomberg и Reuters сообщили, что бизнесмен находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter.