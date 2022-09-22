Tesla отзывает в США около 1,1 млн машин из-за проблем со стеклоподъемником

Компания уже несколько раз отзывала свои автомобили в 2022 г. В начале января компания обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за ошибки в программе автономного вождения. Тогда отзыву подлежали некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 гг. выпуска, Model 3 2017-2022 гг. выпуска и Model Y 2020-2022 гг. Второй раз компания обещала отозвать 817 000 автомобилей из-за проблемы со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности. Это коснулось электрокаров Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. 9 февраля стало известно, что производитель отзовет еще 26 681 автомобиль из-за возможной проблемы с обогревом лобового стекла. Это коснется некоторых автомобилей Model S и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, Model 3 2021-2022 гг. и Model X 2021-2022 гг. выпуска. По подсчетам NHTSA, за последние четыре месяца Tesla отозвала около 1,5 млн автомобилей в США.