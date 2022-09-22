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Tesla отзывает в США около 1,1 млн машин из-за проблем со стеклоподъемником

Ведомости

Американская компания Tesla отзывает около 1,1 млн электрокаров из-за неисправной работы автоматической системы закрывания окон, передает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA).

Отзыву подлежат транспортные средства моделей Model 3, Model Y, Model S и Model X для обновления программного обеспечения.

«NHTSA заявило, что закрывающееся окно без надлежащей автоматической системы заднего хода может оказывать сильное давление, прижимая водителя или пассажира перед закрытием, что увеличивает риск получения травмы», — отмечает в сообщении.

В ведомстве сообщили, что транспортные средства не соответствовали требованиям федерального стандарта безопасности транспортных средств в отношении стеклоподъемников с электроприводом. Tesla сообщила, что начиная с 13 сентября автомобили, находящиеся в производстве и на стадии предварительной поставки, получили необходимое обновление программного обеспечения.

Компания уже несколько раз отзывала свои автомобили в 2022 г. В начале января компания обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за ошибки в программе автономного вождения. Тогда отзыву подлежали некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 гг. выпуска, Model 3 2017-2022 гг. выпуска и Model Y 2020-2022 гг. Второй раз компания обещала отозвать 817 000 автомобилей из-за проблемы со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности. Это коснулось электрокаров Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. 9 февраля стало известно, что производитель отзовет еще 26 681 автомобиль из-за возможной проблемы с обогревом лобового стекла. Это коснется некоторых автомобилей Model S и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, Model 3 2021-2022 гг. и Model X 2021-2022 гг. выпуска. По подсчетам NHTSA, за последние четыре месяца Tesla отозвала около 1,5 млн автомобилей в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных