Bloomberg: Вашингтон может начать проверку бизнеса Илона Маска

14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал. На следующий день Маск заявил, что несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.