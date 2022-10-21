Bloomberg: Вашингтон может начать проверку бизнеса Илона Маска
Белый дом изучает возможность проведения проверки бизнеса американского миллиардера Илона Маска, включая основанную им SpaceX и готовящуюся сделку по покупке им Twitter, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, речь идет о проверке деятельности богатейшего человека в мире на предмет соответствия интересам национальной безопасности США. Администрации президента «стало не по себе» из-за его заявлений касательно дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также его твитов о способах мирного урегулирования украинского конфликта, выгодных, по мнению чиновников, Москве.
Кроме того их беспокойство вызывает и грядущая сделка по покупке Twitter, в которой участвуют ряд иностранных инвесторов, включая саудовского принца Аль-Валида бен Талала и цифровую биржу Binance Holdings.
Проверку может инициировать межведомственный Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), имеющий право пересматривать уже заключенные сделки и предпочитающий работать «за закрытыми дверьми». В комитет входят представители 16 министерств и ведомств, в том числе и силовых.
14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал. На следующий день Маск заявил, что несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.
Маск ранее предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. После этого власти Украины и местные СМИ обрушились на бизнесмена с критикой.
17 октября миллиардер предупредил о возможности третьей мировой войны с применением ядерного оружия в случае гипотетической потери Россией Крыма, а накануне наиболее вероятным сценарием решения конфликта на Украине назвал компромисс по Крыму.
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