Bloomberg узнал об обещании Маска не увольнять 75% сотрудников Twitter
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал не увольнять до 75% штата Twitter после его приобретения, об этом он сообщил на встрече с сотрудниками социальной сети, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что сделка должна закрыться уже на этой неделе, 28 октября.
На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. При этом, по информации газеты, увольнения произойдут в любом случае — вне зависимости от того, кто будет владеть Twitter. В частности, нынешнее руководство компании планировало сократить фонд заработной платы на $800 млн к концу следующего года, то есть под увольнение могут попасть до четверти сотрудников.
После этого сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании, в котором потребовали прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения» и назвали план Маска «безрассудным» и «явным актом запугивания работников». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников.
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене. 20 октября предприниматель заявил, что он и другие инвесторы переплачивают за покупку Twitter, однако в долгосрочной перспективе стоимость социальной сети должна многократно увеличиться.
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