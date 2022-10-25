Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.