Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября
Бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует в пятницу закрыть сделку по приобретению соцсети Twitter, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Банки, которые предоставляют долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, что является одним из последних шагов перед фактической отправкой денежных средств Маску», — сообщили собеседники агентства.
Ожидается, что банки получат одну из последних формальностей — уведомление о заимствовании — во вторник, а наличные, как ожидается, будут храниться на депозитном счете в четверг, отмечает агентство.
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.
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