Газета
Бизнес

Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Ведомости

Бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует в пятницу закрыть сделку по приобретению соцсети Twitter, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Банки, которые предоставляют долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, что является одним из последних шагов перед фактической отправкой денежных средств Маску», — сообщили собеседники агентства.

Ожидается, что банки получат одну из последних формальностей — уведомление о заимствовании — во вторник, а наличные, как ожидается, будут храниться на депозитном счете в четверг, отмечает агентство.

Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.

В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных