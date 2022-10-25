Time: сотрудники Twitter раскритиковали планы Маска сократить штат компании на 75%

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. При этом, по информации газеты, увольнения произойдут в любом случае — вне зависимости от того, кто будет владеть Twitter. В частности, нынешнее руководство компании планировало сократить фонд заработной платы на $800 млн к концу следующего года, то есть под увольнение могут попасть до четверти сотрудников.