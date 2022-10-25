Time: сотрудники Twitter раскритиковали планы Маска сократить штат компании на 75%
Сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании с критикой планов американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска уволить до 75% штата Twitter, об этом сообщил журнал Time.
«План Илона Маска уволить 75% сотрудников Twitter повредит способности компании работать в интересах общественного обсуждения. Угроза такого масштаба безрассудна, подрывает доверие наших пользователей и клиентов к платформе и является явным актом запугивания работников», — сказано в сообщении.
Помимо этого, сотрудники потребовали от нынешнего руководства компании и Илона Маска прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников.
Уточняется, что письмо еще не было опубликовано. Сколько человек его подписали — также неизвестно, однако в случае если не будет набрана критическая масса, подписи не будут обнародованы.
На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. При этом, по информации газеты, увольнения произойдут в любом случае — вне зависимости от того, кто будет владеть Twitter. В частности, нынешнее руководство компании планировало сократить фонд заработной платы на $800 млн к концу следующего года, то есть под увольнение могут попасть до четверти сотрудников.
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене. 20 октября предприниматель заявил, что он и другие инвесторы переплачивают за покупку Twitter, однако в долгосрочной перспективе стоимость социальной сети должна многократно увеличиться. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу этой недели, пишет Time. В противном случае дело будет возобновлено в штате Делавэр.
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