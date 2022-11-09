Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов на Украине
Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» обвинили правительство страны в «разграблении зарубежных активов КНР», следует из заявления, опубликованного в соцсети WeChat.
«С 2020 г. украинское правительство постоянно создавало проблемы, беспричинно обвиняло, подавляло и преследовало китайских инвесторов и даже ввело против инвесторов специальные экономические санкции без всякой причины, намереваясь национализировать компанию ПАО "Мотор Сич" незаконными средствами и бесстыдно разграбить зарубежные активы Китая», — отметил китайский представитель (цитата по ТАСС).
В заявлении также говорится, что с 2014 г. китайские инвесторы легально инвестировали в «Мотор Сич» и владеют его контрольным пакетом акций посредством обычных коммерческих каналов.
Издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ранее сообщило, что власти Украины приняли решение национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Позже эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что после завершения боевых действий активы могут быть возвращены владельцам либо же им будет возмещена их стоимость.
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