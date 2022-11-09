Meta уволит более 11 000 сотрудников
Американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек, передает Reuters.
«Не только онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но и макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», – приводит агентство слова CEO компании Марка Цукерберга из его письма сотрудникам.
Цукерберг также заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.
Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.
Еще в 2020 г. состояние Цукерберга составляло $106 млрд, а в сентябре 2021 г. выросло до пикового уровня — $142 млрд. С начала этого же года его состояние сократилось до $55,9 млрд в сентябре, сообщал Bloomberg. Падение состояния началось в феврале, когда компания не сообщила о росте числа пользователей Facebook в месяц, что привело к историческому падению курса ее акций: бумаги, стоившие на новый год около $340, сейчас торгуются ниже $100.
Ранее массовые сокращения прошли в Twitter, приобретенном недавно миллиардером Илоном Маском: компания вдвое сократила свой штат из 7500 сотрудников.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.