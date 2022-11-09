Meta уволит более 11 000 сотрудников

Еще в 2020 г. состояние Цукерберга составляло $106 млрд, а в сентябре 2021 г. выросло до пикового уровня — $142 млрд. С начала этого же года его состояние сократилось до $55,9 млрд в сентябре, сообщал Bloomberg. Падение состояния началось в феврале, когда компания не сообщила о росте числа пользователей Facebook в месяц, что привело к историческому падению курса ее акций: бумаги, стоившие на новый год около $340, сейчас торгуются ниже $100.