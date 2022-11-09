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Meta уволит более 11 000 сотрудников

Ведомости

Американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек, передает Reuters.

«Не только онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но и макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», – приводит агентство слова CEO компании Марка Цукерберга из его письма сотрудникам.

Цукерберг также заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.

Еще в 2020 г. состояние Цукерберга составляло $106 млрд, а в сентябре 2021 г. выросло до пикового уровня — $142 млрд. С начала этого же года его состояние сократилось до $55,9 млрд в сентябре, сообщал Bloomberg. Падение состояния началось в феврале, когда компания не сообщила о росте числа пользователей Facebook в месяц, что привело к историческому падению курса ее акций: бумаги, стоившие на новый год около $340, сейчас торгуются ниже $100.

Ранее массовые сокращения прошли в Twitter, приобретенном недавно миллиардером Илоном Маском: компания вдвое сократила свой штат из 7500 сотрудников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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