Bloomberg узнал о попытке Twitter вернуть часть уволенных по ошибке сотрудников
Руководство американской социальной сети Twitter, которое сократило численность штата в два раза на прошлой неделе, теперь обращается к уволенным сотрудникам с просьбой о возвращении в компанию, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке, другие — до того, как руководство поняло, что их работа и опыт могут понадобиться для создания новых функций, на которые рассчитывает новый владелец Twitter, предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Ранее Bloomberg сообщал, что Маск после закрытия сделки по приобретению Twitter планирует уволить до 50% сотрудников компании, чтобы снизить расходы. Работники компании должны были быть проинформированы об этом на прошлой неделе 4 ноября. Помимо этого, Маск также планирует отменить разрешение на удаленную работу, оставшиеся сотрудники в обязательном порядке должны будут приходить в офис за редкими исключениями.
Сообщения об увольнениях появились еще после того, как Маск в апреле согласился купить компанию. Бизнесмен заявил инвесторам, что намерен сократить штат, отменить правила модерации контента и найти новые источники дохода.
О том, что Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, стало известно 27 октября. После этого Маск сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Три топ-менеджера могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, писал Bloomberg.
Еще до того, как сделка была закрыта, газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. После этого сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании, в котором потребовали прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения» и назвали план Маска «безрассудным» и «явным актом запугивания работников». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников. В результате Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников, сообщил Bloomberg.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса