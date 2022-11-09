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Минпромторг заявил о возобновлении импорта некоторых брендов алкоголя

Ведомости

Импорт некоторых брендов алкогольной продукции в РФ возобновляется, сообщил Минпромторг, пишет ТАСС. Причем бренды, по которым ранее были приостановлены поставки, а сейчас фиксируется их положительная динамика, не включены в перечень параллельного импорта.

«Импортеры поручились обеспечивать внутренний рынок продукцией впредь и представили гарантийные письма», — заявили в ведомстве. В Минпромторге сообщили, что торговые сети приступили к поставкам алкогольной продукции по параллельному импорту.

В министерстве отметили, что дефицита алкоголя знаменитых брендов в российских магазинах не ожидается. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которые были представлены в сентябре, объем импортного алкоголя в магазинах РФ в июне - августе текущего года сократился на 60-100% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь. Среди разрешенных для параллельного импорта перечисляются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s и др.

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта в середине сентября. В августе АКОРТ попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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