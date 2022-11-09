Минпромторг заявил о возобновлении импорта некоторых брендов алкоголя

В министерстве отметили, что дефицита алкоголя знаменитых брендов в российских магазинах не ожидается. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которые были представлены в сентябре, объем импортного алкоголя в магазинах РФ в июне - августе текущего года сократился на 60-100% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.