Минпромторг заявил о возобновлении импорта некоторых брендов алкоголя
Импорт некоторых брендов алкогольной продукции в РФ возобновляется, сообщил Минпромторг, пишет ТАСС. Причем бренды, по которым ранее были приостановлены поставки, а сейчас фиксируется их положительная динамика, не включены в перечень параллельного импорта.
«Импортеры поручились обеспечивать внутренний рынок продукцией впредь и представили гарантийные письма», — заявили в ведомстве. В Минпромторге сообщили, что торговые сети приступили к поставкам алкогольной продукции по параллельному импорту.
В министерстве отметили, что дефицита алкоголя знаменитых брендов в российских магазинах не ожидается. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которые были представлены в сентябре, объем импортного алкоголя в магазинах РФ в июне - августе текущего года сократился на 60-100% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь. Среди разрешенных для параллельного импорта перечисляются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s и др.
Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта в середине сентября. В августе АКОРТ попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится.