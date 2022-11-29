Reuters: Россия направила Индии список из товаров для потенциального импорта
Россия направила Индии список из более чем 500 товаров для их потенциальной поставки, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Агентство пишет, что данный список является предварительным и остается неясно, сколько товаров и в каком количестве в итоге будет экспортировано в Россию. Как сообщил Reuters источник в индийском правительстве, запрос был «необычным» по своему масштабу. По словам источника агентства, Индия заинтересована в расширении торговли таким образом, поскольку страна пытается сократить растущий дефицит торгового баланса с Россией. Однако некоторые индийские компании обеспокоены тем, что в результате таких сделок могут попасть под западные санкции.
Источник Reuters в российской промышленности сказал, что Министерство промышленности и торговли попросило крупные компании предоставить списки необходимого им сырья и оборудования. По словам двух источников в Индии, запросы России были сделаны за несколько дней до визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Москву в начале ноября. Тогда Джайшанкар заявил, что стране необходимо увеличить экспорт в Россию, чтобы сбалансировать торговые отношения между двумя государствами.
В период с 24 февраля по 20 ноября объем импорта Индии из России увеличился почти в пять раз и достиг $29 млрд против $6 млрд за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт снизился с $2,4 млрд до $1,9 млрд. По словам источника агентства, Индия надеется в ближайшие месяцы увеличить свой экспорт почти до $10 млрд с помощью вышеупомянутого списка России.
В начале ноября правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.
13 ноября издание Indian Express сообщало о том, что власти Индии намерены удвоить объемы торговли с РФ, используя рупии в расчетах. Объемы торговли между двумя странами выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Издание Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.
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