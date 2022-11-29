Reuters: Россия направила Индии список из товаров для потенциального импорта

13 ноября издание Indian Express сообщало о том, что власти Индии намерены удвоить объемы торговли с РФ, используя рупии в расчетах. Объемы торговли между двумя странами выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Издание Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.