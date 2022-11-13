Власти Индии намерены удвоить объемы торговли с Россией
Власти Индии планируют удвоить объемы торговли с Россией, используя индийскую рупию для проведения расчетов, пишет издание Indian Express со ссылкой на итоги сентябрьской встречи на высоком уровне.
Объемы торговли между двумя странами выросли, в основном, на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Издание отмечает, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.
«Министерство торговли заявило, что готово поддержать инициативу, и на основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций ведомство уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов», — говорится в протоколе прошедшей в сентябре встречи.
Ранее власти Индии разрешили использование рупии в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики.
В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.