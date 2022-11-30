«Ситимобил» предварительно договорился о поставках авто с завода «Москвич»

Как сообщили в пресс-службе «Москвича», на данный момент конкретных договоренностей ни с одним из заказчиков пока не достигнуто. Но на предприятии ожидают, что переговоры будут завершены в ближайшее время. «Мы уверены, что автомобили "Москвич" станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта — такси и каршеринга», — прокомментировали в пресс-службе «Москвича».