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«Ситимобил» предварительно договорился о поставках авто с завода «Москвич»

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Сервис такси «Ситимобил» предварительно договорился с заводом «Москвич» о поставках автомобилей для таксопарков в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора компании People&People, управляющей сервисами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», Екатерину Зубенину.

«Мы предварительно договорились с "Москвичом" о поставке 2000 бензиновых автомобилей в 2023 г. Компания планирует приобрести машины для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании «Ситипарк» (компания по предоставлению машины таксопаркам — прим. ТАСС)», — рассказала Зубенина.

По ее словам, в планы также входит предоставить некоторые автомобили партнерам из других лизинговых компаний. Кроме этого, идут обсуждения о поставках электромобилей, но от других компаний, к примеру от Evolute.

Как сообщили в пресс-службе «Москвича», на данный момент конкретных договоренностей ни с одним из заказчиков пока не достигнуто. Но на предприятии ожидают, что переговоры будут завершены в ближайшее время. «Мы уверены, что автомобили "Москвич" станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта — такси и каршеринга», — прокомментировали в пресс-службе «Москвича».

23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью завода стал кроссовер «Москвич 3». Его продажи планируется начать в декабре 2022 г.

26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных