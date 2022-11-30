«Ситимобил» предварительно договорился о поставках авто с завода «Москвич»
Сервис такси «Ситимобил» предварительно договорился с заводом «Москвич» о поставках автомобилей для таксопарков в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора компании People&People, управляющей сервисами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», Екатерину Зубенину.
«Мы предварительно договорились с "Москвичом" о поставке 2000 бензиновых автомобилей в 2023 г. Компания планирует приобрести машины для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании «Ситипарк» (компания по предоставлению машины таксопаркам — прим. ТАСС)», — рассказала Зубенина.
По ее словам, в планы также входит предоставить некоторые автомобили партнерам из других лизинговых компаний. Кроме этого, идут обсуждения о поставках электромобилей, но от других компаний, к примеру от Evolute.
Как сообщили в пресс-службе «Москвича», на данный момент конкретных договоренностей ни с одним из заказчиков пока не достигнуто. Но на предприятии ожидают, что переговоры будут завершены в ближайшее время. «Мы уверены, что автомобили "Москвич" станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта — такси и каршеринга», — прокомментировали в пресс-службе «Москвича».
23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью завода стал кроссовер «Москвич 3». Его продажи планируется начать в декабре 2022 г.
26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.
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