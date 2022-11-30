Россияне назвали нехватку стартового капитала основной помехой для начала бизнеса

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти у половины россиян (47%) сейчас нет сбережений. При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян.