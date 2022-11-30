Россияне назвали нехватку стартового капитала основной помехой для начала бизнеса
Еще 39% респондентов считают главной проблемой, которая помешает созданию бизнеса, нехватку знаний и опыта. Каждый третий (30%) считает отсутствие полезных знакомств причиной, по которой ничего не получится.
Согласно результатам исследования, каждый десятый россиянин (10%) готов в следующем году начать предпринимательскую деятельность, четверть (25%) еще не определилась по этому вопросу, а 65% респондентов точно не планируют этим заниматься.
Уточняется, что еще год назад результаты сервиса показали, что открыть собственное дело хотят 60% россиян. Наиболее популярными направлениями стали дизайн и творчество, наименее — медицина и образование.
По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти у половины россиян (47%) сейчас нет сбережений. При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса