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Россияне назвали нехватку стартового капитала основной помехой для начала бизнеса

Ведомости

Основной помехой для открытия собственного бизнеса является нехватка стартового капитала. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», пишет РБК. В опросе приняли участие более 5000 человек. 

Еще 39% респондентов считают главной проблемой, которая помешает созданию бизнеса, нехватку знаний и опыта. Каждый третий (30%) считает отсутствие полезных знакомств причиной, по которой ничего не получится.

Согласно результатам исследования, каждый десятый россиянин (10%) готов в следующем году начать предпринимательскую деятельность, четверть (25%) еще не определилась по этому вопросу, а 65% респондентов точно не планируют этим заниматься. 

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Уточняется, что еще год назад результаты сервиса показали, что открыть собственное дело хотят 60% россиян. Наиболее популярными направлениями стали дизайн и творчество, наименее — медицина и образование. 

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти у половины россиян (47%) сейчас нет сбережений. При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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