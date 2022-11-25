Каждый второй россиянин планирует делать сбережения в 2023 году
В среднем россияне планируют откладывать около 370 000 руб. Каждый третий (30%) из тех, кто намерен копить сбережения, хочет отложить 500 000 руб., каждый четвертый (25%) — от 100 000 до 199 000 руб., а каждый шестой (16%) — от 50 000 руб. до 100 000 руб. При этом по 10% опрошенных отметили, что их целью является сбережение до 50 000 руб., а также суммы от 300 000 до 499 000 руб.
При этом доля опрошенных, которым удалось откладывать сбережения в 2022 г., составила 43%, из которых только 18% занимались этим регулярно, а 25% — время от времени.
По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, почти у половины россиян (47%) сейчас нет сбережений. При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян.
В середине ноября «Ведомости» со ссылкой на представителей банков рассказали, что россияне стали активнее открывать новые долгосрочные вклады после сентябрьского оттока денежных средств из банковских продуктов, когда было изъято почти 500 млрд руб., следует из данных Банка России.
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