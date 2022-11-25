ФОМ: доля россиян с тревожным настроением выросла до 56%

По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 49% до 56%, когда почти был достигнут паритет между теми, в окружении которых преобладает тревожное или спокойное настроение. При этом доля последних за последнюю неделю снизилась с 46% до 37%.