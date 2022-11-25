ФОМ: доля россиян с тревожным настроением выросла до 56%
56% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 18 по 20 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 49% до 56%, когда почти был достигнут паритет между теми, в окружении которых преобладает тревожное или спокойное настроение. При этом доля последних за последнюю неделю снизилась с 46% до 37%.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме составила 41%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 33% респондентов. Уход российских войск из Херсона и расстрел российских военнопленных заинтересовал 5% и 3% россиян соответственно, обстрелы российских территорий ВСУ заинтересовали 1%. Каждый второй (48%) не смог дать ответ на этот вопрос.
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